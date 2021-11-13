Çanakkale Köprüsü yapımında sona yaklaşılırken, "Çanakkale Boğazı'nın Gerdanlığı" olarak adlandırılan projenin son tabliye töreni bugün gerçekleşti. Törenin akabinde pek çok vatandaş Çanakkale Köprüsü nereye yapılıyor, ne zaman bitecek ve kullanıma açılacak sorularına yanıt arıyor. Köprünün ayakları ve güzergahı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Çanakkale Köprüsü yol güzergahı, geçiş ücreti ve uzunluğu!
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYE YAPILIYOR?
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak. Yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün açılacağı tarihi açıkladı. Erdoğan "Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız" dedi.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOL GÜZERGAHI
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYİ BAĞLAYACAK?
Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ UZUNLUĞU KAÇ METRE?
1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro (yaklaşık 150 TL) olacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, 'Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler.' dedi.