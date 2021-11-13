Çanakkale Köprüsü yapımında sona yaklaşılırken, "Çanakkale Boğazı'nın Gerdanlığı" olarak adlandırılan projenin son tabliye töreni bugün gerçekleşti. Törenin akabinde pek çok vatandaş Çanakkale Köprüsü nereye yapılıyor, ne zaman bitecek ve kullanıma açılacak sorularına yanıt arıyor. Köprünün ayakları ve güzergahı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Çanakkale Köprüsü yol güzergahı, geçiş ücreti ve uzunluğu!

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYE YAPILIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak. Yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.