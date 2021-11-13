Cristian Tello çıkarması

Sakatlanan Gervinho’nun yerine istenen Cristian Tello’nun forma giydiği Real Betis ve bonservisine ortak olan Barcelona ile görüşmek için yetkili bir menajer İspanya’ya gidecek
Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'da devre arası transferi için de çalışmalar başladı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak isteyen bordo-mavililer, ellerindeki listeden bir isimde karar kıldı: CristianTello... Sezon başında da gündeme gelen İspanyol futbolcu, bonservise yüzde 50 ortak olan Barcelona'dan kaynaklı maliyet sorunları nedeniyle transfer edilememişti. Ancak, 30yaşındaki oyuncunun Real Betis ile sözleşmesininsezon sonu bitecek olmasınıavantaj olarak gören Fırtına, bu sefer aratransferde imzayı attırmayı hedefliyor.
FAZLA OYNAYAMADIĞI İÇİN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da her iki kanatta da oynayabilen Tello'yu ısrarla istediği öğrenildi. Bu sezonReal Betis'te fazla şans bulamayanİspanyol futbolcunun da artık ayrılıkfikrine sıcak baktığı ifade edildi. Bordo-mavili yönetim tarafından yetkilendirilecek bir menajer İspanya'ya giderek önce Real Betis, sonra da Barcelona ile ön görüşme yapacak ve ardından oyuncuyla bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra da yetkili menajerinraporuna göre bordo-mavililerharekete geçecek.
TELLO KİMDİR?
Futbola 11 yaşında başlayan Tello. 2010'da Barcelona B takımına geçti. 2011'de ilk kez Barcelona A Takımı forması giyen İspanyol sol açık, 2014-16'da Porto, 2016-17'de ise Fiorentina'ya kiralandı. 2017'de bonservisinin %50'si ile Real Betis'e satılan Tello, kariyeri boyunca 389 maçta 66 gol attı