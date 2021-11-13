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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:21 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:32

Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim’in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ezber bozacak. İmparator, kadroda yapacağı değişiklikle ezeli rakibini şaşırtıp Kadıköy'de galibiyet almayı hedefliyor. İşte detaylar...

Bu sezon Galatasaray'ın ileri ucunda sırasıyla Babel, Mohamed, Diagne ve Halil görev yaparken gol yollarında beklenen verim bir türlü sağlanamadı.

Ligde geride kalan 12 haftada 18 gol bulan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çift forvet ile çıkma kararı aldı.

İmparator, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i bu sezon ikinci kez birlikte oynatacak.

Bitiricilik dışında Halil'in performansından memnun olan Terim, "İleride top tutuyor ve bizim, rakip yarı sahada oynamamızı sağlıyor" dediği genç oyuncudan vazgeçmeyecek.

BERKAN VE CİCALDAU BASKISI
Halil, serbest rolde forvet arkasında olacak. Halil'in önünde ise Mohamed oynayacak.

Fenerbahçe'nin savunma hattına göre takımın hücum hattını daha farklı şekilde dizayn edecek olan Fatih Terim, Mohamed ile pres gücünü de yükseltmeyi planlıyor.

Halil ise Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha merkezine yardım edecek ve oyunun gidişatına göre kanatlara geçecek. İki oyuncunun derbide kulübedeki alternatifi ise Diagne olacak.

LEVENT TÜZEMEN - DIAGNE & MOSTAFA OYNAMALI

Fatih Terim'in çift forvet oynamasını doğru bulurum. Ancak bu ikili Halil&Mostafa mı yoksa Diagne&Mostafa mı olmalı?



G.Saray, Trabzon'da 3 puanı kaçırırken Halil tek forvet oynamış, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç ve Kerem pas ayakları olmuştu.

Bu beşli, ayağa pas oyununda birbirini mükemmel tamamlamıştı. O maçta Emre sakatlanmasa Galatasaray kaybetmezdi.

Karagümrük maçında Diagne ile Mostafa oyuna girdikten sonra Galatasaray hücumda etkili oldu.

Ben Fatih Terim'in yerinde olsam çift forvet tercihimi Diagne & Mostafa ikilisinden yana kullanırım.

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Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu
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