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Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:16 Son Güncelleme: 13.11.2021 15:50

Galatasaray-Bursaspor maçında Diagne'den Fenerbahçe'ye mesaj! İlk yarıda 3 gol birden

Galatasaray-Bursaspor maçında Diagne’den Fenerbahçe’ye mesaj! İlk yarıda 3 gol birden

Galatasaray, milli arada derbi hazırlıklarını sürdürüuyor. Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, hazırlık müsabakasında Bursaspor'la karşı karşıya geldi. Aslan'ın golcüsü Diagne, müsabakanın ilk yarısına 3 gol 1 asistlik performansıyla damga vurdu.

Milli maçlar sebebiyle liglere ara verilirken, takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, bugün Bursaspor'u konuk etti.

Fatih Terim'in öğrencileri ile TFF 1. Lig temsilcisi arasındaki müsabakanın ilk yarısında adeta gol yağmuru vardı.

Milli takımdaki oyuncularının yanı sıra sakat futbolcularından da yoksun olan Galatasaray, sahaya; İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne 11'i ile çıktı.

Konuk Bursaspor ise; Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan ilk 11'i ile sahadaki yerini aldı.

İlk 45 dakikada adeta Diagne'nin şovu vardı. Sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 4-2 üstünlükle giderken Diagne 3 gol ve 1 asistlık katkı sağladı.

Cimbom'un diğer golü ise Oğulcan Çağlayan'dan geldi. Bursaspor'un sayılarını ise; İsmail Yüksek ve Acolatse kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım, Ömer Bayram'ın 59. dakikada attığı golle müsabakadan 5-2 galip ayrıldı.

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Galatasaray-Bursaspor maçında Diagne'den Fenerbahçe'ye mesaj! İlk yarıda 3 gol birden
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