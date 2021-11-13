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Giriş Tarihi: 13.11.2021

İşte Terim’in planı: Mostafa&Halil

MEHMET ÖZCAN
İşte Terim’in planı: Mostafa&Halil

Bu sezon tek forvet ile oynamasına alıştığımız Galatasaray, ezeli rakibine karşı Mostafa’yı en uçta kullanıp Halil’i ise forvet arkası olarak kullanacak

Bu sezon Galatasaray'ın ileri ucunda sırasıyla Babel, Mohamed, Diagne ve Halil görev yaparken gol yollarında beklenen verim bir türlü sağlanamadı. Ligde geride kalan 12 haftada 18 gol bulan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 21 Kasım Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çift forvet ile çıkma kararı aldı. İmparator, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i bu sezon ikinci kez birlikte oynatacak. Bitiricilik dışında Halil'in performansından memnun olan Terim, "İleride top tutuyor ve bizim, rakip yarı sahada oynamamızı sağlıyor" dediği genç oyuncudan vazgeçmeyecek.

BERKAN VE CİCALDAU BASKISI
Halil, serbest rolde forvet arkasında olacak. Halil'in önünde ise Mohamed oynayacak. F.Bahçe'nin savunma hattına göre takımın hücum hattını daha farklı şekilde dizayn edecek olan Fatih Terim, Mohamed ile pres gücünü de yükseltmeyi planlıyor. Halil ise Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha merkezine yardım edecek ve oyunun gidişatına göre kanatlara geçecek. İki oyuncunun derbide kulübedeki alternatifi ise Diagne olacak.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Diagne&Mostafa oynamalı
Fatih Terim'in çift forvet oynamasını doğru bulurum. Ancak bu ikili Halil&Mostafa mı yoksa Diagne&Mostafa mı olmalı? G.Saray, Trabzon'da 3 puanı kaçırırken Halil tek forvet oynamış, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç ve Kerem pas ayakları olmuştu. Bu beşli, ayağa pas oyununda birbirini mükemmel tamamlamıştı. O maçta Emre sakatlanmasa G.Saray kaybetmezdi. Karagümrük maçında Diagne ile Mostafa oyuna girdikten sonra G.Saray hücumda etkili oldu. Ben Terim'in yerinde olsam çift forvet tercihimi Diagne&Mostafa ikilisinden yana kullanırım.

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İşte Terim’in planı: Mostafa&Halil
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