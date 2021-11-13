İşte Terim’in planı: Mostafa&Halil

Bu sezon tek forvet ile oynamasına alıştığımız Galatasaray, ezeli rakibine karşı Mostafa’yı en uçta kullanıp Halil’i ise forvet arkası olarak kullanacak
Bu sezon Galatasaray'ın ileri ucunda sırasıyla Babel, Mohamed, Diagne ve Halil görev yaparken gol yollarında beklenen verim bir türlü sağlanamadı. Ligde geride kalan 12 haftada18 gol bulan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 21 Kasım Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çift forvet ile çıkma kararı aldı. İmparator, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i bu sezon ikinci kez birlikte oynatacak. Bitiricilik dışında Halil'in performansından memnun olan Terim, "İleride top tutuyor ve bizim,rakip yarı sahada oynamamızısağlıyor" dediği genç oyuncudan vazgeçmeyecek.
BERKAN VE CİCALDAU BASKISI
Halil, serbest rolde forvet arkasında olacak. Halil'in önünde ise Mohamed oynayacak. F.Bahçe'nin savunma hattına göretakımın hücum hattını dahafarklı şekilde dizayn edecekolan Fatih Terim, Mohamed ile pres gücünü de yükseltmeyi planlıyor. Halil iseBerkan ve Cicaldau'danoluşan orta saha merkezineyardım edecek ve oyunun gidişatına göre kanatlara geçecek. İki oyuncunun derbide kulübedeki alternatifi ise Diagne olacak.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Diagne&Mostafa oynamalı Fatih Terim'in çift forvet oynamasını doğru bulurum. Ancak bu ikili Halil&Mostafa mı yoksa Diagne&Mostafa mı olmalı? G.Saray, Trabzon'da 3 puanıkaçırırken Halil tek forvetoynamış, Cicaldau, Morutan,Emre Kılınç ve Kerem pasayakları olmuştu. Bu beşli, ayağa pas oyununda birbirini mükemmel tamamlamıştı. O maçta Emre sakatlanmasa G.Saray kaybetmezdi. Karagümrük maçında Diagne ile Mostafa oyuna girdikten sonra G.Saray hücumda etkili oldu. BenTerim'in yerinde olsam çift forvettercihimi Diagne&Mostafaikilisinden yana kullanırım.