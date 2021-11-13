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Giriş Tarihi: 13.11.2021 07:54

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve başvuru işlemleri yapılmıştı. İşlemlerini tamamlayan adaylar için şimdi gündemdeki konu KYK burs sonuçları oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda KYK burs başvuru sonuçları da erişime açılacak. İşte 2021-2022 KYK burs sonuçları son gelişmeler.

5 Kasım tarihinde başlayan 10 Kasım Çarşamba günü de sona eren KYK burs ve kredi başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdilerde KYK burs sonuçları için araştırmalar yapıyorlar. Öğrencilerin başvuru yaparken sisteme girdiği bilgiler 12 ayrı kurum tarafından alınan bilgilerle değerlendirilecek. Peki; KYK burs sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

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KYK burs sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?
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