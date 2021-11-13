Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:04 Son Güncelleme: 13.11.2021 11:04

MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist olmak üzere destek personeli alımı için başvurular ise 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında alındı. Başvuruların alınmasının ardından “MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte MEB personel alımı atama sonuçları bilgileri.

MEB personel alımı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Toplamda 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personelinin alınacağı başvuru süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanması ile birlikte gözler MEB personel alımı atama sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte sürece yönelik bilgiler.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika haberi! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi?
SON DAKİKA | Bakan Murat Kurum'dan CHP’ye çok konuşulacak İzmir yanıtı! HDP'nin Salda Gölü yalanı böyle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA