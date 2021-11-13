Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? TCMB PPK Kasım faiz kararı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

TCMB Kasım ayı faiz kararı bu hafta yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklanacak. Güncel faiz kararı için beklenen toplantı, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Önceki toplantılarda faiz kararını beklentiler dahilinde sabit tutan TCMB'nin güncel kararı için toplantı tarihi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi ve detaylar haberimizde.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ
TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.