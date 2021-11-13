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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:03

Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı MEB: Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?

Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı MEB: Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Öğretmenim için bir fidan kampanyası” başlatıldı. 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanla ormanları büyütmeye katkı sağlayacak olan bağış kampanyası 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılıyor. Kampanyaya katılım Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Kampanya Tarım ve Orman Bakanlığı ve MEB iş birliği ile yürütülüyor. Peki; Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır? İşte MEB Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak. Kampanyaya MEB resmi internet sitesi üzerinden katılım sağlanacak olup bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler, sertifikaları e-posta adresi aracılığı ile PDF formatında alacaklar ve adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek. Bu noktada; "Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; "Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı" bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Bağış sertifikanız ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecektir. Adresinize kargo aracılığıyla basılı bir sertifika gönderilmeyecektir.

MEB FİDAN KAMPANYASI KATILIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

Başvuruları yapacak olanlar 10 TL fidan bağış ücretini ödeyecek. Bağış tutarı, girdiğiniz fidan sayılarına göre hesaplanacak.

Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi..

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattığına dikkati çekerek "Milli Eğitim Bakanlığı'mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız" dedi.

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Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı MEB: Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?
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