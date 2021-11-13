Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı MEB: Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak. Kampanyaya MEB resmi internet sitesi üzerinden katılım sağlanacak olup bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler, sertifikaları e-posta adresi aracılığı ile PDF formatında alacaklar ve adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek. Bu noktada; "Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; "Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağış ekranı" bilgilerine ulaşabilirsiniz.