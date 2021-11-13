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Giriş Tarihi: 13.11.2021 18:09

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları nelerdir soruları araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili ayrıntılar ve personel atama takvimi 2021;

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar;

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

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Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
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