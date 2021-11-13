Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar;

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;