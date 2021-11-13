Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:12 Son Güncelleme: 13.11.2021 09:12

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 40 bin personel alımı ile ilgili araştırmalara başladı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları nelerdir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili ayrıntılar ve personel atama takvimi 2021;

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar;

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri: 12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Avukat Ayşe Nejla Yomralıoğlu'na büyük tepki!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA