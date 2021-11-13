Şaka değil gerçek! Dani Alves Barça’da

Barcelona, teknik direktörlüğe Xavi'yi getirmesinin ardından flaş bir hamle daha yaptı. Katalan temsilcisi, 38yaşındaki eski futbolcusuDani Alves'i kadrosuna kattığınıaçıkladı. Brezilyalı sağ bek ile sezon sonuna kadaranlaşıldığı ve önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacağı duyuruldu. Ayrıca Alves'in ocak ayından itibarenforma giyebileceği belirtildi. 2008-2009 sezonunda Barça'ya imza atan tecrübeli futbolcu, Barcelona'da 8sezon forma giymiş ve 23kupa kaldırmıştı. Daha sonra sözleşmesi bitince İtalyan devi Juventus'a gitmiş, ardından da Paris Saint-Germain'de oynamıştı. En son ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da ter döken efsane oyuncu, son maçına Brezilya MilliTakımı ile 10 Eylül 2021'dePeru karşısında çıkmış ve oyuna 63'te dahil olmuştu.
AGÜERO'DAN KÖTÜ HABER Barcelona'nın Arjantinli forveti Sergio Agüero için üzücü bir iddia geldi. Alaves maçında nefes darlığı yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 33 yaşındaki forvetin, kalbinderitim bozukluğu olduğugerekçesiyle 3 ay sahalardanuzak kalacağı açıklanmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Agüero'nun durumunun beklenenden çok daha kötü olduğu duyuruldu. Oyuncunun kariyerinedevam etmesinin, yaşamı içinbüyük tehlike olabileceği aktarıldı