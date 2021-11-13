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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Şaka değil gerçek! Dani Alves Barça’da

Şaka değil gerçek! Dani Alves Barça’da
Barcelona, teknik direktörlüğe Xavi'yi getirmesinin ardından flaş bir hamle daha yaptı. Katalan temsilcisi, 38 yaşındaki eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı sağ bek ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı ve önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacağı duyuruldu. Ayrıca Alves'in ocak ayından itibaren forma giyebileceği belirtildi. 2008-2009 sezonunda Barça'ya imza atan tecrübeli futbolcu, Barcelona'da 8 sezon forma giymiş ve 23 kupa kaldırmıştı. Daha sonra sözleşmesi bitince İtalyan devi Juventus'a gitmiş, ardından da Paris Saint-Germain'de oynamıştı. En son ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da ter döken efsane oyuncu, son maçına Brezilya Milli Takımı ile 10 Eylül 2021'de Peru karşısında çıkmış ve oyuna 63'te dahil olmuştu.

AGÜERO'DAN KÖTÜ HABER
Barcelona'nın Arjantinli forveti Sergio Agüero için üzücü bir iddia geldi. Alaves maçında nefes darlığı yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 33 yaşındaki forvetin, kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Agüero'nun durumunun beklenenden çok daha kötü olduğu duyuruldu. Oyuncunun kariyerine devam etmesinin, yaşamı için büyük tehlike olabileceği aktarıldı

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Şaka değil gerçek! Dani Alves Barça’da
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