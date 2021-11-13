"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayın çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online üzerinden bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama ekranına erişmek isteyerek "MPİ 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
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