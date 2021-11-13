Altın fiyatları son dakika verileri! 13 Kasım Cumartesi sabahı altın fiyatları alış satış değerleri gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda; canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 948 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 896 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 536,33
SATIŞ: 557,07
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.900,00
SATIŞ: 4.035,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.924,00
SATIŞ: 3.983,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.787,42
SATIŞ: 3.861,69
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.896,00
SATIŞ: 1.974,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 948,00
SATIŞ: 982,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 599,87
SATIŞ: 599,97