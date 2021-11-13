Son dakika haberi... Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin ad.nl sitesine çok konuşulacak bir röportaj verdi. 34 yaşındaki oyuncu futbola başladığı yıllardan bahsedip yeni nesillere örnek olmak istediğini dile getirdi. Babel, futbolcuların birçoğunun eğitimsiz olduğunu belirterek, bunun sebebini de açıkladı.
İşte Ryan Babel'in sözleri...
"26 Kasım'da 8 şarkıdan oluşan bir albümüm çıkıyor. Bir futbolcu ve insan olarak hayattaki yolculuğumu anlatıyorum. Gerçeği kendi bakış açımdan söylemek ve başkalarına ilham vermek istiyorum. Ajax'ta çok yetenekli bir takımda oynadığımda 12 yaşındaydım. Ve her şey benim için iyi gitti. Yine de babam beni her zaman eleştirirdi. 'Bugün iyi oynamadın. Daha iyisini yapmalısın. 2 gol attın ama 4 gol atmalıydın' derdi.
"GENÇLER KENDİLERİNE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"
Ajax'ta 3 milyon çocuk profesyonel futbolcu olmak ister ancak belki 2 yada 3 tanesi bunu başarabilir. Ben bunu başardım. Ancak neden özeldim? Bu soruyu gerçekten cevaplayamadım. Bu albümü yaparken o zamanları düşündüm. Zaman zaman olumsuz etkilenmeme rağmen hayatta kaldım ve başardım. Bu benim için zaten bir zafer, bir dönüm noktası. Başarılı olduğumda kendimi genç bir şampiyon gibi hissettim. Kendime inanmaya devam ettim, gittim ve başardım. Gençlerin hocalardan, ebeveynlerden ve diğer insanlardan etkilendiklerini biliyorum ama kendilerine inanmaya devam etsinler.
"YAKINDA 35 YAŞINDA OLACAĞIM VE HALA EN İYİ KULÜPTE OYNUYORUM"
Geçmişe baktığımda çok daha iyi olabilirdim. 2011-2017 yılları arasında 6 yıl Hollanda Milli Takımı'nda yer almadım. Ben de hep daha fazlasını istedim, hep kendimi aşmak istedim. Kariyerimde birçok iniş-çıkış oldu ve inişler her zaman ağır basar. Yükselişlerden çok bununla ilgileniyorsunuz. Yakında 35 yaşında olacağım ve hala en iyi kulüpte oynuyorum, Avrupa futbolu oynuyorum. Neredeyse tüm neslim sona erdi ama ben hala buradayım. Sanırım bunun hakkında bir şeyler söyleyebilirim çünkü hala sahip olduğum kariyerle gurur duyabileceğimi düşünüyorum.
"HAPİS CEZASI VERİLSE IRKÇILIK ORTADAN KALKAR"
Sosyal medyada çok fazla ırkçılık yapılıyor. Bence bu konuda çok az şey yapılıyor. Futbolcular olarak bize bunu umursamamamız gerektiği söylendi. Ancak katılmıyorum, bence korunmalıyız. Her zaman bunun sadece bir şaka olduğunu ve bununla başa çıkabilmeniz gerektiğini söyleyen insanlar var. Gelişmek, dünyayı iyileştirmek istiyorsak ırkçılık yapan insanlar için sonuçların olması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de Saka, Rashford ve Sancho'ya hakaret eden faillerden birinin hapis cezası aldığını okudum. Bu tür cezaların iyi bir fikir olduğunu yıllardır özel olarak söylüyorum. Bahse girerim ırkçı olduğun için hapse giren yasalar olsa bu ortadan kalkar.
"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDUKTAN SONRA FUTBOLA GERİ DÖNDÜM"
Belki her zaman yüzde 100 olarak kariyerime odaklanmadım. Ama hayatıma çok şey sığdırdım. Her zaman başkalarının istediği gibi olmadı ama ben bir profesyonel gibi yaşadım. 2017'de Deportivo'dan Beşiktaş'a transfer olduktan sonra futbola geri döndüm. Birkaç yıl daha devam edebilirim. Futbol için gerçekten iyi yaşıyorum. İyi yemek yiyorum, iyi dinleniyorum ve bunu yapmaktan hala zevk alıyorum. Hollanda Milli takımı mı? Henüz kapıyı arkamdan kapatmadım.
"FUTBOLU BIRAKINCA ASLA YORUMCU OLMAYACAĞIM"
Yıllardır tanıdığım ve milli takımda beraber oynadığım Ibrahim Afellay televizyonda yorumcu olup beni eleştirdi. Hikayemi ona zaten anlattım. Neden şimdi yorumcu olduğunu anlamıyorum. Çünkü bir zamanlar medyaya karşı çıkıyordu. Ayrıca bu programlarda olumsuzun her zaman olumludan daha fazla vurgulandığını düşünüyorum. Ben bu konuda bir şeyler söylemeye cesaret eden birkaç kişiden biriyim. Futbolu bırakınca asla bir yorumcu olmayacağım.
"FUTBOLCULARIN BİRÇOĞU EĞİTİMSİZ, 5 YIL İÇİNDE İFLAS EDİYOR"
Futbolcu arkadaşlarıma mali durumlarını daha iyi yönetmeleri için ilham vermek istiyorum. Futbolcuların yüzde 70'inden fazlası emekli olduktan sonraki beş yıl içinde iflas ediyor. Futbolcular hakkında herkesin onları aptal insanlar olarak gördüğünü düşündüren bir şey var. Maalesef birçoğu eğitimsiz, çünkü futbolu çok erken seçmek zorunda kaldık ve okulumuzu bitiremedik. Üstelik çoğu insan gibi toplumda normal bir şekilde gelişemeyiz. Çok hızlı bir şekilde çok para kazanıyorsunuz ve bununla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Para söz konusu olduğunda ben hep disiplinli oldum. Son 5-6 yılda kendimi bu alanda geliştirdim. Bunu meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Ama onlara kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmeleri için 'Şu 3-4 kitabı okuyun' dediğimde bunu yapmayacaklarını biliyorum. Bence bu konuyu müziğimle anlatmak çok daha ilham verici.
"FUTBOLDA DÜRÜST DEĞİL POLİTİK OLMAK ZORUNDASINIZ"
Futbolda dürüst olamamak çok yazık. Her zaman politik olmak daha doğru oluyor. Çoğu zaman bir orta yol bulmak zorunda kaldım. Bazen akıllıca çenemi kapalı tuttum, bazen konuşmaya çağrıldığımı hissettim. Ve sözlerim iyi çıksa da çıkmasa da her zaman arkasındayım. Kariyerim boyunca tamamen kendim olduğum için kesinlikle gurur duyuyorum."