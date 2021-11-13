"YAKINDA 35 YAŞINDA OLACAĞIM VE HALA EN İYİ KULÜPTE OYNUYORUM"



Geçmişe baktığımda çok daha iyi olabilirdim. 2011-2017 yılları arasında 6 yıl Hollanda Milli Takımı'nda yer almadım. Ben de hep daha fazlasını istedim, hep kendimi aşmak istedim. Kariyerimde birçok iniş-çıkış oldu ve inişler her zaman ağır basar. Yükselişlerden çok bununla ilgileniyorsunuz. Yakında 35 yaşında olacağım ve hala en iyi kulüpte oynuyorum, Avrupa futbolu oynuyorum. Neredeyse tüm neslim sona erdi ama ben hala buradayım. Sanırım bunun hakkında bir şeyler söyleyebilirim çünkü hala sahip olduğum kariyerle gurur duyabileceğimi düşünüyorum.





"HAPİS CEZASI VERİLSE IRKÇILIK ORTADAN KALKAR"

Sosyal medyada çok fazla ırkçılık yapılıyor. Bence bu konuda çok az şey yapılıyor. Futbolcular olarak bize bunu umursamamamız gerektiği söylendi. Ancak katılmıyorum, bence korunmalıyız. Her zaman bunun sadece bir şaka olduğunu ve bununla başa çıkabilmeniz gerektiğini söyleyen insanlar var. Gelişmek, dünyayı iyileştirmek istiyorsak ırkçılık yapan insanlar için sonuçların olması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de Saka, Rashford ve Sancho'ya hakaret eden faillerden birinin hapis cezası aldığını okudum. Bu tür cezaların iyi bir fikir olduğunu yıllardır özel olarak söylüyorum. Bahse girerim ırkçı olduğun için hapse giren yasalar olsa bu ortadan kalkar.