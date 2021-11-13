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Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:29 Son Güncelleme: 13.11.2021 09:29

Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler!

Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler!

Sular ne zaman gelecek sorusu milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul’da İSKİ’nin açıklamaları ışığında yanıt buluyor. Cumartesi sabahı su kesintisiyle güne başlayan İstanbullular kesintinin nedenini ve süresini merak ediyor. 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile duyurulan kesintiler, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Bugün yaşanacak olan arıza ve kesintiler son dakika olarak duyuruldu. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler!

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusu Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintisi yaşayan vatandaşlarca araştırılıyor. Su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlandı. Bugün yayınlanan listeye göre sabah saatlerinde Fatih ve Sarıyer ilçelerinde kesinti yaşanacak. İşte 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (13 KASIM CUMARTESİ)

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehsuvar Bey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 13.11.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.11.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler!
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