Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler!

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusu Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintisi yaşayan vatandaşlarca araştırılıyor. Su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlandı. Bugün yayınlanan listeye göre sabah saatlerinde Fatih ve Sarıyer ilçelerinde kesinti yaşanacak. İşte 13 Kasım İSKİ arıza sorgulama ekranı ile su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi!
SULAR NE ZAMAN GELECEK? (13 KASIM CUMARTESİ)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehsuvar Bey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|13.11.2021 09:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.11.2021 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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