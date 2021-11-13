Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı’ya milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna iki futbolcu daha dahil edildi.

Buna göre, Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.