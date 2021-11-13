"Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları, futbolseverlerce takip ediliyor. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan; Türkiye, Cebelitarık karşısında alacağı 5-0'lık skorla averajını düzeltme fırsatına sahip olacak. Norveç'in sahasında Letonya karşısında alacağı sonuç averajın ne kadar olacağını netleştirecek. İşte "Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları.
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım tarihinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak. Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. A Milli takım mücadeleden farklı galibiyet alabilmek için sahada olacak. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Türkiye-Cebelitarık muhtemel 11'ler:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak
Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche