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Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:38

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G grubunda mücadele eden A Milli Takım maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız, Cebelitarık’ı konuk edecek. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği maç hakkında “Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Peki; Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair son gelişmeler.

"Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları, futbolseverlerce takip ediliyor. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan; Türkiye, Cebelitarık karşısında alacağı 5-0'lık skorla averajını düzeltme fırsatına sahip olacak. Norveç'in sahasında Letonya karşısında alacağı sonuç averajın ne kadar olacağını netleştirecek. İşte "Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları.

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım tarihinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak. Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. A Milli takım mücadeleden farklı galibiyet alabilmek için sahada olacak. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Türkiye-Cebelitarık muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche

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Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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