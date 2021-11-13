"Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları, futbolseverlerce takip ediliyor. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan; Türkiye, Cebelitarık karşısında alacağı 5-0'lık skorla averajını düzeltme fırsatına sahip olacak. Norveç'in sahasında Letonya karşısında alacağı sonuç averajın ne kadar olacağını netleştirecek. İşte "Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları.