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Giriş Tarihi: 13.11.2021 18:52 Son Güncelleme: 13.11.2021 18:52

Türkiye maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı izle

Türkiye maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı izle

2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Grubunda çıktığı son maçından galibiyetle ayrılan ayyıldızlı millilerimiz İstanbul’da rakibini devirerek hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan karşılamayı izlemek isteyen futbolseverler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Türkiye Cebelitarık maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Sporseverler tarafından merak edilen “Türkiye Cebelitarık maçı canlı izle” detayları ve tüm bilgiler.

Dünya Kupası elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız 9. karşılaşmasında Cebelitarık milli takımını konuk ediyor. Öte yandan Türkiye maçı canlı izleme bilgileri merak konusu olarak "Türkiye Cebelitarık maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı detayları maçın son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak.

CEBELİTARIK XI: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Oliveiro, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley.

HEDEF 2'DE 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.



Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.



TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle karşılaşmanın başlama saatinden itibaren canlı yayını izleyebilirsiniz…


TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI CANLI YAYIN İZLE | TIKLAYINIZ

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Türkiye maçı canlı izle! Dünya Kupası elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı izle
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