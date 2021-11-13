Dünya Kupası elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız 9. karşılaşmasında Cebelitarık milli takımını konuk ediyor. Öte yandan Türkiye maçı canlı izleme bilgileri merak konusu olarak "Türkiye Cebelitarık maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye - Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı detayları maçın son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;
TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak.
CEBELİTARIK XI: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Oliveiro, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley.
Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.
G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.
Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.
Aşağıda yer alan linkle karşılaşmanın başlama saatinden itibaren canlı yayını izleyebilirsiniz…
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