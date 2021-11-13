2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık karşısında aldığı farklı galibiyet sonrasında "Türkiye Puan Durumu" merak konusu olarak "2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalar sürüyor.
Milli Takım güncel puan durumu tablosu ve tüm detaylar şöyle;
2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda Türkiye - Cebelitarık maçı sonrasında oluşan son durum şu şekilde;
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.
Milli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tribünlerdeki taraftarlar da oyuncuları çağırarak galibiyeti kutladı.