‘Uygun fiyat olursa Pjanic’i almak isteriz’

Edirne'de özel bir okulun düzenlediği panele katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu. Çebi "Pjanic dünya çapında bir marka ancak bonservisini almamız şartlara bağlı. Hiçbir zaman boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi. Bir futbolcunun faydasının sadece meşhurluğu ile olamayacağını dile getiren Başkan Çebi, "Nasıl oynadığına bakacaksınız, sonra ahlakına ve karakterine bakacaksınız. Bunların hepsinden sınıftan geçtiyse kucaklamasını bilecekseniz. Eğer kucaklayamazsanız o güzelim güller solup gider, size de faydası olmaz" ifadelerini kullandı