Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte son durum!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:16

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte son durum!

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte son durum!

Türkiye'de corona virüs salgını sebebiyle açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Binlerce mahkum ve mahkum yakını izinlerin biteceği tarihe ilişkin araştırma yapmaya başladı. Salgını sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkum eğer farklı bir karar çıkmazsa Kasım sonunda cezaevine dönecek. Sürenin yaklaşmasıyla birlikte konuya yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. İzin sürelerinin ne zaman biteceği merak edilirken açıklama Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek ve "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?" soruların yanıtı da böylece netleşecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Son olarak Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda koronavirüs salgını sürecinde uygulamaya geçen yasanın Kasım sonuna kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Binlerce mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren izinlerin 30 Kasım'da sona erecek olması dolasıyla "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, ne zaman sona eriyor?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Açık cezaevi izinleri son durum...

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte son durum!
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