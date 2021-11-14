Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Koç'un sözleri sonrası Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:05 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:09

Ali Koç'un sözleri sonrası Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım!

Ali Koç’un sözleri sonrası Mesut Özil’den dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de Mesut Özil tartışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in artık ticari faaliyetleri bırakığ takıma odaklanmasını söylemiş ve tartışmaları başlatmıştı. Bu sözlerin ardından Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil tartışması devam ediyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu için "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması lazım." demiş ve tartışmaların fitiini yakmıştı.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Başkan Ali Koç'un açıklamasından sonra Mesut Özil'den dün imalı bir paylaşım daha geldi. Twitter ve Instagram'dan ortak bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği fotoğrafa paylaştı.

TARAFTAR MESUT'A SAHİP ÇIKTI

Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Her zaman her yerde en büyük FENER!" notunu düştü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.

ALİ KOÇ: "MESUT, FENERBAHÇE'YE NASIL DAHA FAZLA KATKI VERİRİM DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'ye net mesajı: Türkiye alternatifsiz değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Koç'un sözleri sonrası Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA