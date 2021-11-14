Ali Koç’un sözleri sonrası Mesut Özil’den dikkat çeken paylaşım!

ALİ KOÇ: "MESUT, FENERBAHÇE'YE NASIL DAHA FAZLA KATKI VERİRİM DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.