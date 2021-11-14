Ali Koç’un sözleri sonrası Mesut Özil’den dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de Mesut Özil tartışması devam ediyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu için "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması lazım." demiş ve tartışmaların fitiini yakmıştı.
MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Başkan Ali Koç'un açıklamasından sonra Mesut Özil'den dün imalı bir paylaşım daha geldi. Twitter ve Instagram'dan ortak bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği fotoğrafa paylaştı.
TARAFTAR MESUT'A SAHİP ÇIKTI
Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Her zaman her yerde en büyük FENER!" notunu düştü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.
ALİ KOÇ: "MESUT, FENERBAHÇE'YE NASIL DAHA FAZLA KATKI VERİRİM DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"
Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.