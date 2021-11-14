Asist kralı!

Kaptan hücumda farkını ortaya koydu, bu kez atmadı attırdı. Golleriyle rakiplerin korkulu rüyası olan Burak Yılmaz bu defa hazırlayıcı rolündeydi. Yıldız oyuncu, Kerem ve Halil'e (2) toplam 3 asist yaptı
A Milliler'in formasını 75. kez Cebelitarık maçında giyen kaptan Burak Yılmaz, bu kez atmadı attırdı! 'Kral' lakaplı oyuncu, Kerem ile bulduğumuz golde takım arkadaşına 'duvar' görevi görürken, G.Saraylı oyuncunun bireysel yeteneğini katarak attığı golde asist son pası veren Burak'ın oldu. Halil Dervişoğlu'nun iki golüne de asist yapan 36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 3 asistle tamamladı. Maçın ilk 20 dakikalıkbölümündeki performansıylasosyal medyada tepkilerin odağıolan Burak Yılmaz, sonrasında 3 asisti ile zaferin de mimarı oldu. Kaptan Burak, 69'da yerini Serdar Dursun'a bırakırken alkışlarla kenara geldi.
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Burak Yılmaz, Gökhan Töre'den (Eylül 2013-Andorra) bu yana Dünya Kupası elemelerinde bir maçta 3 asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.
GÖZLER NORVEÇ'TE
Türkiye farklı skorla sahadan ayrılırken, herkesin gözü kulağı Norveç- Letonya maçındaydı. Yedek kulübesindeki oyuncular telefondan rakiplerinin maçını takip ederken, bitiş düdüğüsonrasında ise saha içinde kalanfutbolcular da Norveç'in iki puankaybetmesini heyecanla takip etti.
SONUNDA KARŞI KALEYE ATTIM!
30. kez A Milli Takım ile sahaya çıkan Merih Demiral, kariyerinde ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile rakip kaleyi buldu. Daha önce kendi kalesine attığı gollerle konuşulan Atalantalı stoper maç sonrasında "Bu kezkarşı kaleye gol atmayıbaşardım" diyerek espri yaparken şöyle devam etti: "Dünya Kupası'na gideceğiz. Zorlu bir mücadele oynadık. Çok mutluyuz, hak ederek bir galibiyet aldık. Aklımız Norveçmaçındaydı.Ordan da istediğimizsonuç geldi."
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Türkiye, 163 milyon Euro'luk ilk 11 oyuncu değeri ile sahaya çıkarken, Cebelitarık'ın değeri ise 1 milyon Euro oldu.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte takip etti. Gollerin ardından protokol tribününde de büyük coşku vardı.
HER ŞEY GÖNLÜMÜZE GÖRE!
Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik maçta Norveç, Letonya'yı konuk etti. Mücadele 0-0 berabere biterken, bu sonuç milli takımımıza yaradı. Karşılaşmada Letonya'nın 26 yaşındaki kalecisi Roberts Ozols, müthiş kurtarışlara imza attı. Kafasına aldığı sert darbeyerağmen tedavi olduktansonra başı yaralı bir şekilde karşılaşmayadevam eden Ozols,Norveç'in forvetlerine geçittanımadı ve 5 önemli kurtarışaimza attı. Ay-Yıldızlı ekibimizin yolunu açan tecrübeli kalecinin direnişi, sosyal medyada da gündem oldu. Diğer maçta HollandaKaradağ deplasmanda 2-0 önegeçmesine rağmen skoru koruyamadı.Ev sahibi Karadağ, son10 dakikada bulduğu iki gollePortakallar'a büyük şok yaşatırken,Türkiye'yi sevindirdi.
TOLGA VE YUSUF'AJET DAVET GELDİ
Cengiz Ünder ve Ozan Tufan sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılırken, kritik Karadağ deplasmanını düşünen teknik heyetten iki oyuncuya davet gitti. Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık maçının ardından A Millî Takım kampına katıldı.