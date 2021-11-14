AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 13-14 Kasım tarihinde tamamlanıyor. Güz dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. AUZEF sonuçları önümüzdeki hafta açıklanma ihtimali var. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.
AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.