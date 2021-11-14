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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:31

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesi kapsamında AUZEF sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 13-14 Kasım’da güz dönemi ara sınavlarına giren öğrenciler gözlerini AUZEF sonuçları açıklamasına çevirdi. Uzaktan eğitim sürecini tamamlayıp kariyer hedefleri olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sonuçlarına ilişkin güncel açıklama bekleniyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 13-14 Kasım tarihinde tamamlanıyor. Güz dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. AUZEF sonuçları önümüzdeki hafta açıklanma ihtimali var. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
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