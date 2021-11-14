Başak Cengiz'in ölümü yurt genelinde adeta infial yaratmıştı. Genç kadının hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından Samuray Kılıcı ile canice katlediğildiği anlar ve yaşanan bu olay büyük tepkilere neden olurken "Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Peki, Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte korkunç olaydaki detaylar...