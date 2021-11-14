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Giriş Tarihi: 14.11.2021 22:22 Son Güncelleme: 14.11.2021 22:23

Eljif Elmas duble yaptı! Kuzey Makedonya Dünya Kupası hayallerini sürdürdü...

AA
Eljif Elmas duble yaptı! Kuzey Makedonya Dünya Kupası hayallerini sürdürdü...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı. J Grubu'nda sahasında İzlanda'yı 3-1 mağlıp eden Kuzey Makedonya, 2. sırayı alarak play-off'lara yükselen takım oldu.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi. Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.

Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

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Eljif Elmas duble yaptı! Kuzey Makedonya Dünya Kupası hayallerini sürdürdü...
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