Fernandes’ten korkutan kaza

G.Saray'ındevre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica antrenmanı sonrasında kaza geçirdi. O Jogo gazetesinin haberinegöre; Portekizli futbolcu zincirleme kazaya karıştı. Aracı hasar gören 22 yaşındaki oyuncunun kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Fernandes'in,Benfica takımındanbir görevli tarafındanevine götürüldüğü bildirildi. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya dönen genç yıldız, 3 karşılaşmada sadece 47 dakika süre alabildi. Geçtiğimiz günlerdede Benfica'nın B takımınayollanmıştı.