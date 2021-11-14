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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Fernandes’ten korkutan kaza

Fernandes’ten korkutan kaza
G.Saray'ın devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica antrenmanı sonrasında kaza geçirdi. O Jogo gazetesinin haberine göre; Portekizli futbolcu zincirleme kazaya karıştı. Aracı hasar gören 22 yaşındaki oyuncunun kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Fernandes'in, Benfica takımından bir görevli tarafından evine götürüldüğü bildirildi. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya dönen genç yıldız, 3 karşılaşmada sadece 47 dakika süre alabildi. Geçtiğimiz günlerde de Benfica'nın B takımına yollanmıştı.

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Fernandes’ten korkutan kaza
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