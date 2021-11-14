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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Galatasaray’ın yeni hedefi Ola Solbakken

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın yeni hedefi Ola Solbakken

Galatasaray yönetimi, devre arası için transfer planını hazırladı. Diagne’yi satarak para kazanmak isteyen ve takım bütçesini indirmeyi planlayan Aslan, gelecek parayla futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forveti almayı istiyor

Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne gözden çıkartıldı. Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin yerine arayışlara da başladı ve forvet listesinin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı. Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.

ROMA'YA 2 MAÇTA 3 GOL ATTI
Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2 maçta attığı 3 golle adından söz ettiren Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, Terim'e olumlu rapor verdi. Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.

OLA SOLBAKKEN KIMDIR?
7 Eylül 1998 yılında Norveç'te doğan Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişti. 2018'de Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katıldı. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giydi.

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Galatasaray’ın yeni hedefi Ola Solbakken
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