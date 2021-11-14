Galatasaray’ın yeni hedefi Ola Solbakken

Galatasaray yönetimi, devre arası için transfer planını hazırladı. Diagne’yi satarak para kazanmak isteyen ve takım bütçesini indirmeyi planlayan Aslan, gelecek parayla futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forveti almayı istiyor
Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Halil Dervişoğlu veMostafa Mohamed'in arkasında3. tercih konumuna düşenMbaye Diagne gözden çıkartıldı. Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp,Diagne'nin yerine arayışlarada başladı ve forvetlistesinin ilk sırasınaOla Solbakken yazıldı. Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.
ROMA'YA 2 MAÇTA 3 GOL ATTI
Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2 maçta attığı 3 golle adından söz ettiren Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, Terim'e olumlu rapor verdi. Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagneara transferdeelden çıkartılırsa,oradangelecek paraSolbakken'everilecek.
OLA SOLBAKKEN KIMDIR?
7 Eylül 1998yılında Norveç'tedoğan Solbakken,Rosenborg altyapısından yetişti.2018'de Ranheim'e transferolan 23 yaşındaki futbolcu,9 Ocak 2020 ise BodoGlimt kadrosuna katıldı.1.86 boyundaki kanatforvet, bu sezon 30maçta 2561 dakikaforma giydi.