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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:07 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:08

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Temizlik personeli ve Güvenlik görevlisi GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor!

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Temizlik personeli ve Güvenlik görevlisi GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor!

GSB mülakat sonuçları için heyecan dorukta. 12 Kasım tarihinde tamamlanan temizlik personeli ve güvenlik görevlisi mülakatlarının ardından gözler GSB sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Resmi açıklamaları bekleyen binlerce kişi, konu ile ilgili araştırma yapıyor. Toplamda 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapılacak olup Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını erişime açacak. Bu kapsamda; GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor!

1-12 Kasım 2021 tarihleri aralığında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından gözler GSB mülakat sonuçlarına çevrildi. Yapılacak değerlendirmelerin sonucunda GSB sözlü mülakat sonuçları adayların erişimine açılacak. Temizlik personeli – Güvenlik görevlisi 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor!

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.

SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Temizlik personeli ve Güvenlik görevlisi GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor!
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