Haaland’a yılda 206 milyon TL

Borussia Dortmund, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin gözdesi durumuna gelen Erling Haaland'ı bırakmak istemiyor. Sarı-siyahlılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde 75 milyon Euro serbest kalma maddesi aktif olacak forvetine yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Genç golcüsüne yıllık 18 milyon Euro(206 milyon TL) maaş teklifiletecek olan Dortmund, bunun için oyuncunun menajeriyle yoğun bir mesai harcıyor. Alman ekibi, Haaland ile anlaşma sağlaması halinde, kulüpteki açık ara en yüksek maaşalan futbolcu olacak.