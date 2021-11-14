Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haaland’a yılda 206 milyon TL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

Haaland’a yılda 206 milyon TL

Haaland’a yılda 206 milyon TL
Borussia Dortmund, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin gözdesi durumuna gelen Erling Haaland'ı bırakmak istemiyor. Sarı-siyahlılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde 75 milyon Euro serbest kalma maddesi aktif olacak forvetine yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Genç golcüsüne yıllık 18 milyon Euro (206 milyon TL) maaş teklif iletecek olan Dortmund, bunun için oyuncunun menajeriyle yoğun bir mesai harcıyor. Alman ekibi, Haaland ile anlaşma sağlaması halinde, kulüpteki açık ara en yüksek maaş alan futbolcu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin grubunda oluşan puan durumu! Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haaland’a yılda 206 milyon TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA