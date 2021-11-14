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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Katar bizi çağırıyor

MEHMET ÖZCAN
Katar bizi çağırıyor

Gol perdesini Kerem açtı, rakip 22’de 10 kişi kalınca elimiz rahatladı. Halil (2), Merih, Serdar ve Mert farkı getirdi. Burak üç, Rıdvan ise iki asistle yıldızlaştı. G Grubu’nda gözler salı günkü son maçlara çevrildi. İkinci sıraya yerleşen Milli Takım, Karadağ; averajla üçüncü durumdaki Norveç ise Hollanda deplasmanına gidecek

Türkiye averaj hesapları yaptığı Cebelitarık maçından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Norveç'in takılmasıyla grupta 2. sıraya yükselen A Milli Takım, Karadağ'da final gibi maça çıkacak.
Dün Başakşehir'de taraftarın desteğiyle hızlı başladık ve Kerem'le hemen öne geçtik. VAR uyarısıyla Olivero atıldı ve Cebelitarık henüz 22. dakikada 10 kişi kaldı. Halil Dervişoğlu'nun peş peşe iki golü ile skor bir anda 3-0 oldu. Devre bitmeden kullanılan frikikte Caner üst direğe takıldı.
Kuntz'un ikinci yarıya Caner yerine Rıdvan'la başlaması tabelaya yansıdı. Rıdvan'ın asist gibi ortalarını Merih ve Serdar Dursun gole çevirdi. Orkun'un kullandığı kornerde iyi pozisyon alan Mert Müldür skoru 6-0 yaptı.

KEREM: BURAK ABİ BİZİM İÇİN OYNADI
Açılış golünü atan Kerem maç sonu şöyle konuştu: "800. golü atmak anlamlı ama önemli olan takım olarak güzel performans sergiledik. Erken gol bulup, fark yapmak istiyorduk. İkinciyiz... Norveç ve Hollanda maçından ne çıkacak ona bakacağız. Bakarsınız Norveç, Hollanda'yı yener ve biz lider gideriz. Burak abi gol atmadı ama asistleriyle bizim için oynadı."

AÇILIŞI YAPTI TARİHE GEÇTİ
Kerem, Ay-Yıldızlı formayla Norveç'ten sonra Cebelitarık'ı da boş geçmedi. 6. maçında 2. kez fileleri havalandırdı. Bu gol A Milli Takım'ın tarihindeki 800. gol olarak kayıtlara geçti. 700. gol Selçuk İnan, 600 Arda Turan, 500 Fatih Tekke, 400 Sergen Yalçın, 300 Uğur Tütüneker, 200 Osman Arpacıoğlu, 100 Mustafa Ertan ve 1. gol Zeki Rıza Sporel'e aitti.

DİREKT GİDEBİLİRİZ!
Milliler salı günü Karadağ'ı yener Norveç, Hollanda'yı mağlup ederse Ay-Yıldızlılar, Norveç'e karşı averaj üstünlüğünü sürdürürse grup lideri olarak direkt Dünya Kupası'na gidecek. Portakallar kazanırsa play-off bileti bizim olacak. Milli Takım Karadağ'ı yenip, Norveç ile Hollanda berabere kalırsa grubu ikinci bitireceğiz. Mili Takım, playoff'a kalırsa iki farklı takımla karşılaşacağız. Her şey salı günkü son maçlara kaldı.

CEBELİTARIK'I SEVİYOR
Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta da bir gol atan Halil Dervişoğlu dün de sahnedeydi. Genç oyuncu fileleri iki kez havalandırdı. Dünya Kupası Eleme Grupları'nda 5 maçta 3 gol, 1 asiste ulaştı.

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