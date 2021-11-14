Kredi faizleri son durum: 2021 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan "Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?" gibi sorular yanıt arıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların Kasım ayı güncel kredi faiz oranları...