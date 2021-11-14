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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:45

Kredi faizleri son durum: 2021 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faizleri son durum: 2021 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle kampanyalar bu kapsamda yakından takip ediliyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilerine çeşitli imkanlar sağlanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi faiz oranları araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda merkez bankasının politika faizlerindeki indirimleri banka kredilerine de yansımıştı. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halbank Kasım ayı kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan "Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?" gibi sorular yanıt arıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların Kasım ayı güncel kredi faiz oranları...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi: 1.61

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,61

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

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Kredi faizleri son durum: 2021 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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