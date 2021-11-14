Kredi faizleri son durum: 2021 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan "Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?" gibi sorular yanıt arıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların Kasım ayı güncel kredi faiz oranları...
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi: 1.61
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,61
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52