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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Miralem Pjanic’in dünyası karardı!

Miralem Pjanic’in dünyası karardı!

Beşiktaşlı Pjanic’in takımı Bosna Hersek, 10 kişi kalan Finlandiya’ya teslim olup Dünya Kupası şansını kaybetti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Beşiktaşlı Miralem Pjanic'in takımı Bosna Hersek, büyük şok yaşadı. Finlandiya'yı sahasında konuk eden Bosna Hersek rakibine 3-1 yenilip, Katar şansını kaybetti. 25'te Pukki ile penaltıdan yararlanamayan Finlandiya, 29'da Forss'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından konuk ekipte Raitala kırmızı kart gördü. Eksik kalmasına rağmen Finlandiya, Robin Lod'la farkı ikiye çıkardı. Bosna, Menalo ile umutlansa da, konuk takım Daniel'in golüyle deplasmanda 3-1 kazandı. Maça 11'de başlayan Pjanic, 66. dakikada oyundan alındı. Grupta 7 puanda kalan Bosna Hersek, Dünya Kupası'na havlu attı. Finlandiya, 11 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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Miralem Pjanic’in dünyası karardı!
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