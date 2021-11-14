Miralem Pjanic’in dünyası karardı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Beşiktaşlı Miralem Pjanic'in takımı Bosna Hersek, büyük şokyaşadı. Finlandiya'yı sahasında konuk eden Bosna Hersekrakibine 3-1 yenilip, Katar şansınıkaybetti. 25'te Pukki ile penaltıdan yararlanamayan Finlandiya, 29'da Forss'un attığıgolle 1-0 öne geçti. Ardından konuk ekipte Raitala kırmızı kart gördü. Eksik kalmasına rağmen Finlandiya, Robin Lod'la farkı ikiye çıkardı. Bosna, Menalo ile umutlansa da, konuk takım Daniel'in golüyle deplasmanda 3-1 kazandı. Maça11'de başlayan Pjanic, 66. dakikadaoyundan alındı. Grupta 7 puanda kalan Bosna Hersek, Dünya Kupası'na havlu attı. Finlandiya, 11 puanla ikinci sıraya yükseldi.