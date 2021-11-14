Reyting sonuçları açıklanıyor… 13 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama ve sonuçlar merak konusu oldu. Total grubunda ilk sırada dizi projeleri ağırlıkta olurken haber bültenleri ve diğer programlar da dizilere eşlik ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reytinglerle ilgili beklenen açıklama henüz gelmedi ve dün gecenin en çok izlenenleri ortaya çıkmadı. Reyting sonuçları açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.
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