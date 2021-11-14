Reyting sonuçları açıklanıyor… 13 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama ve sonuçlar merak konusu oldu. Total grubunda ilk sırada dizi projeleri ağırlıkta olurken haber bültenleri ve diğer programlar da dizilere eşlik ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?