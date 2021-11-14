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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:12 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:12

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyonda yayınlanan tüm yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Total, AB sıralamada birinci olmak kolay olmazken izlenme oranı yayında kalma süresiyle doğru orantılı oluyor. Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı yeni bölümüyle ekrana gelmezken ATV’de Kardeşlerim yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Tv8’de O Ses Türkiye yer aldı. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuç sıralaması

Reyting sonuçları açıklanıyor… 13 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama ve sonuçlar merak konusu oldu. Total grubunda ilk sırada dizi projeleri ağırlıkta olurken haber bültenleri ve diğer programlar da dizilere eşlik ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reytinglerle ilgili beklenen açıklama henüz gelmedi ve dün gecenin en çok izlenenleri ortaya çıkmadı. Reyting sonuçları açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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