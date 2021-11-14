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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Serkan Tokat da hakemliği bıraktı

Serkan Tokat da hakemliği bıraktı
Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını 5 dakika erken bitiren ve daha sonra oyuncuları geri çağırıp kalan bölümü oynatan Halis Özkahya'nın ardından bir isim daha hakemliği bıraktı. MHK'nin Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine VAR kadrosundaki Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Tokat davet edilmedi. Bu gelişme üzerine Serkan Tokat'ın hakemliği bıraktığı ifade edildi. Bu sezon en son 4. haftada Alanya-Giresun maçında VAR hakemi olarak görev yapan Serkan Tokat, karşılaşma sonrası Giresun cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

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Serkan Tokat da hakemliği bıraktı
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