Serkan Tokat da hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını 5 dakika erken bitiren ve daha sonra oyuncuları geri çağırıp kalan bölümü oynatan Halis Özkahya'nın ardından bir isim daha hakemliği bıraktı. MHK'nin Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerineVAR kadrosundaki Koray Gençerler, MustafaÖğretmenoğlu ve Serkan Tokat davet edilmedi. Bu gelişme üzerine Serkan Tokat'ın hakemliği bıraktığı ifade edildi. Bu sezon en son 4. haftada Alanya-Giresun maçında VAR hakemi olarak görev yapan Serkan Tokat, karşılaşma sonrası Giresun cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.