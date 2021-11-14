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Giriş Tarihi: 14.11.2021 18:37 Son Güncelleme: 14.11.2021 18:37

Son Dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Son Dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Küresel anlamda pandemi oluşturarak çok sayıda insanın vefatına neden olan covid-19 pandemisi ile ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki en son vaka - vefat bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edilirken en son yayımlanan Türkiye korona verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 22 bin 583 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel veriler ise kamuoyu tarafından merak edilerek son dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. Merak konusu olan 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak duyurulan 14 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından yoğun olarak merak edilerek son dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT RAKAMLARI

14 Kasım koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığında burada olacak.

13 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 583

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254

12 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 637

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164

11 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 898

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360

10 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 259

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513

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Son Dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
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