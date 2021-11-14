Son Dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak duyurulan 14 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından yoğun olarak merak edilerek son dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT RAKAMLARI

14 Kasım koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığında burada olacak.