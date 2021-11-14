Son Dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak duyurulan 14 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından yoğun olarak merak edilerek son dakika 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.
14 Kasım koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 22 bin 583
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254
VAKA SAYISI: 23 bin 637
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164
VAKA SAYISI: 24 bin 898
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360
VAKA SAYISI: 27 bin 259
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513