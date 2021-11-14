Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:42 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:50

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Son dakika haberi... Milli takımımız dün akşam Başakşehir'de ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0'lık farklı skorla geçti! Norveç'in kendi sahasında sürpriz bir şekilde Letonya'yı yenememesinden sonra Kuntz yönetimindeki A milli takımımız grubunda ikinci sıraya yükseldi. Türkiye, Karadağ'ı mağlup ederse diğer maçların sonucunu beklemeden play-off şansı elde edecek. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Kuntz ve milli takımın performansını yorumladı! 'Diriliş...'

Kerem Aktürkoğlu ile kilidi açtık kaptan Burak Yılmaz'ın asistleriyle birlikte Halil Dervişoğlu'nun sahneye çıkmasıyla Cebelitarık'ın fişini çektik. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç Türkiye - Cebelitarık maçını yorumladı. Norveç - Letonya maçına Letonya'nın kalecisi damga vurdu.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

LEVENT TÜZEMEN: 'TEŞEKKÜRLER LETONYA'

'Milli Takım farklı kazanmak için baskının her türlüsünü yaptı. Kalemize ayak bile basmayan Cebelitarıklı oyuncular savunmada etten duvar oluşturdu. Bu duvarı Kerem'in becerisi sonucu attığı golle aştık.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Rakibin 10 kişi kalmasından sonra rakibin kalesinde gol için adeta kamp kurduk. Halil'in iki güzel golüyle farkı üçe çıkardık. Burak coşkulu, istekli ve çok hırslıydı ama depar atmadan önce çevre kontrolü yapmadığı için fazla ofsayta düştü. Eğer dikkatli olsaydı gol rekoru kırardı.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Kuntz döneminde serbest oynayan Hakan Çalhanoğlu ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce hücumdaki arkadaşlarının pozisyonunu hep kontrol etti. Çalhanoğlu oyunun yönünü değiştirirken, ceza alanına attığı dikine paslarla Milli Takım'ın pozisyon bulmasını sağladı.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Kerem'in çalışkanlığı ile hızlı atakları hücuma çabuk ve etkili çıkmamızı sağladı. Halil'in Burak ile kurduğu pas iş birliği verimli olmasını sağladı ve golcülüğünü ön plana çıkardı. Barış etkisiz kaldı. Orkun orta alanda enerji santrali gibi çalıştı ve çok top çaldı. Kuntz'un yaptığı değişiklikler olumluydu ve skora yansıdı.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Serdar Dursun, Merih ve Mert'in skoru 6-0'a taşıyan golleri averajımızı düzeltti. Norveç'in berabere kalması sonucu Milli Takım'a play-off kapısı açıldı. Umutlarımızı Letonya'da son dakika kazanarak yeşertmiştik. O Letonya Norveç'e çelme takarak bizi sevindirdi. Teşekkürler Letonya.'

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

FATİH DOĞAN: BOĞAZI AŞTIK!

'Akdeniz'in giriş-çıkış kapısı, dünya deniz ticaretinin yarısının geçtiği Cebelitarık Boğazı 1713'ten bu yana Birleşik Krallık'ın 2006'da tanımladığı özerklikle birçok alanda uluslararası temsil hakkı kazandı. 2 kez gitme fırsatı bulduğum yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ta "boğaz" darphane gibi para basmasına rağmen İngilizler'in futbola yatırım yaptığını söylemek zor.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Toplam piyasa değeri 1 milyon Euro olan, içinde amatör futbolcular da barındıran Cebelitarık normalde averaj takımı… Ancak gollerden bağımsız yine iyi direndiler. Kerem'le bulduğumuz ilk gole ve Olivero'nun VAR uyarısıyla 22'de kırmızı görüp 10 kişi kalmalarına rağmen gardlarını düşürmeyip sert karşılık verdiler.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Kaptan Burak'ın asistleri, Halil'in golleri gelince Norveç'le aynı puana gelme ihtimali üzerinden en az 6-0'lık bir averaj hesabının yarısına ulaşmış olduk. Özellikle dar alanda seri hareketler ve vuruşlar yapan Halil'i 11'de başlatma tercihi sonuç verdi. Rıdvan'ın hem Merih'e hem de Serdar'a yaptığı asistler görülmeye değerdi.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Mert'in golü de ihtiyacımız olan 6-0'ı getirdi. Rakip zayıf ve 10 kişi olsa da oyuncularımızın hırsı ve iştahı çok iyiydi. Norveç, Letonya'yla 0-0 berabere kalınca artık son maçlar öncesinde ipler de bizim elimize geçti. Artık salı günü Karadağ'ı yenersek Katar yolu açılacak...'

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

GÜRCAN BİLGİÇ: DİRİLİŞ!

'Hem kazanacak, hem de farklı galibiyetle bitirilecek maçtı. İyi de başladık, golü de erken bulduk, rakibin 10 kişi kalmasıyla da artık ipler elimizdeydi. Kalan sürede sakin, akıllı ve becerikli olmalıydık.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

İlk yarı 3-0 bittiğinde, Kuntz'dan hamle geldi. Mert Müldür ve Rıdvan ile iki beki de değiştirdi. Top yere indi. Oyun alanı iyice genişledi. Eksik rakibin üstüne, daha da fazla oyuncu ile gitmeye başladık. Cebelitarık, kendi ceza alanında birikti ve direndi. Orkun ve Hakan mükemmel yönettiler pas trafiğini.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Akın yönleri sürekli değişti, Kerem-Rıdvan ikilisi, sol kanadı çok etkili kullanmaya başladı. Kaptan Burak sürekli ofsaytta kaldı, kaçamadı. Oyuncuların pas düşüncesinde de ilk sırada geliyordu. Rakibin kontrolünde kaldı. Rıdvan iki asist yaptı, Serdar ve Mert gol attı. Değişiklerin skora %100 yansıdığını görmek, kolay rakibin iyi analiz edilmesi anlamına geldi. Sinir bozan, inatçı bir takıma karşı oynuyorduk.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Ne kadar "kolay" derseniz, size o kadar "zorluk" çıkartacak oyuncular. Taktik disiplin dediğimiz nokta burada ortaya çıktı. Korner atışları haricinde top hep yerde kaldı. Bu noktada pas yerine şut tercih edenler veya orta isabetinin düşüklüğü, tecrübe eksikliğinin, gerilimin getirdiği aceleciliğin yarattığı sıkıntılardı.

Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

Artı 10'a çıkan averaj ile Letonya ile berabere kalan Norveç'in önüne geçtik, puanları eşitledik. Son maçlar öncesinde ipler yeniden elimizde. Karadağ'ı yendiğimizde play off kapısını açıyoruz. Yeniden diriliyoruz...'

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Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
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