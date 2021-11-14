Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...

İlk yarı 3-0 bittiğinde, Kuntz'dan hamle geldi. Mert Müldür ve Rıdvan ile iki beki de değiştirdi. Top yere indi. Oyun alanı iyice genişledi. Eksik rakibin üstüne, daha da fazla oyuncu ile gitmeye başladık. Cebelitarık, kendi ceza alanında birikti ve direndi. Orkun ve Hakan mükemmel yönettiler pas trafiğini.