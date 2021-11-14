Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

Milli takımımızdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Yılmaz'ın dün gece üç asist yapması, Kerem ve Halil'in golleri, Serdar Dursun'un sonradan oyuna girip katkılarına devam etmesi, Rıdvan Yılmaz'ın asistleri moralleri üst seviyeye çıkardı. Şimdi gözler artık Karadağ maçında! Stefan Kuntz, yönetiminde dördüncü maçına çıkacak milliler Karadağ'ı yenerse play-off hakkı elde edecek.
SON DAKİKA: PLAY-OFF'A KALIRSAK MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ KİMLER?
Dün akşamın sürpriz sonuçlarından birine Letonya imza attı. Letonya, deplasmanda Norveç'ten puan almayı başardı. Norveç, peş peşe geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve maç 0-0'lık skorla bitti.
En son Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020'ye katılan milli takımımız bu kez de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmak istiyor.
Milli takımımız Dünya Kupası'na en son 2002 yılında katılmıştı. Güney Kore ve Japonya işbirliğiyle düzenlenen turnuvada milli takımımız yarı finalde Brezilya'ya mağlup olup finalin kapısından dönmüştü.
Üçüncülük maçında Güney Kore'yi mağlup ederek dünya üçüncüsü olan milli takımımız 2022 yılında yapılacak Katar'daki dünya kupasına da katılmak istiyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...
Milli takımımızın play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Zlatan İbrahimovicli İsveç, Robert Lewandowskili Polonya da var.
Play-off şansı elde edersek muhtemel rakiplerimiz arasında Sırbistan, İsviçre, İsveç, Hırvatistan, Polonya ve İskoçya gibi takımlar var.
İSKOÇYA
SIRBİSTAN
HIRVATİSTAN