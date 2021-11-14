Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...
Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:11 Son Güncelleme: 14.11.2021 15:14

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

Son dakika... Milli takımımız Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek grupta ilk ikiye girme konusunda büyük bir avantaj yakaladı. Bizi yakından ilgilendiren maçta Norveç, kendi sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı. Letonya'nın kalecisi Roberts Ozols müthiş bir maç çıkararak yüzümüzü güldürdü. Millilerimiz, Karadağ karşısında kazanırsa grubu ikinci bitirerek play-off oynamaya hak kazanacak. Peki play-offlarda muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte son dakika haberinin detayları...

Milli takımımızdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Yılmaz'ın dün gece üç asist yapması, Kerem ve Halil'in golleri, Serdar Dursun'un sonradan oyuna girip katkılarına devam etmesi, Rıdvan Yılmaz'ın asistleri moralleri üst seviyeye çıkardı. Şimdi gözler artık Karadağ maçında! Stefan Kuntz, yönetiminde dördüncü maçına çıkacak milliler Karadağ'ı yenerse play-off hakkı elde edecek.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

SON DAKİKA: PLAY-OFF'A KALIRSAK MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ KİMLER?

Dün akşamın sürpriz sonuçlarından birine Letonya imza attı. Letonya, deplasmanda Norveç'ten puan almayı başardı. Norveç, peş peşe geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve maç 0-0'lık skorla bitti.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

En son Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020'ye katılan milli takımımız bu kez de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmak istiyor.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

Milli takımımız Dünya Kupası'na en son 2002 yılında katılmıştı. Güney Kore ve Japonya işbirliğiyle düzenlenen turnuvada milli takımımız yarı finalde Brezilya'ya mağlup olup finalin kapısından dönmüştü.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

Üçüncülük maçında Güney Kore'yi mağlup ederek dünya üçüncüsü olan milli takımımız 2022 yılında yapılacak Katar'daki dünya kupasına da katılmak istiyor.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...

Milli takımımızın play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Zlatan İbrahimovicli İsveç, Robert Lewandowskili Polonya da var.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

Play-off şansı elde edersek muhtemel rakiplerimiz arasında Sırbistan, İsviçre, İsveç, Hırvatistan, Polonya ve İskoçya gibi takımlar var.

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

İSKOÇYA

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

SIRBİSTAN

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

İSVEÇ

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

POLONYA

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

İSVİÇRE

Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...

HIRVATİSTAN

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Play-off turunda millileri zorlu rakipler bekliyor! Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahımovic...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA