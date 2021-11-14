Sorun bizde özür dileriz!

Beşiktaşlı futbolcular, kötü sonuçların faturasını üstlenip teknik kadroya “Kendimizi affettireceğiz” sözü verdi
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı. Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimlihoca, birebir ve toplugörüşmeler yaparken,idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor. Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Soruntamamen bizden kaynaklı.Bu durumu düzelteceğiz.Kötü performans gösterdik,sizin istedikleriniziyerine tam olarak getiremedik,bunun için özürdileriz. Kendimizi toparlayıpiyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.
TANDEMİN İLK KURBANI VİDA
Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Siyahbeyazlılarda Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak. Hırvat stoper Vida'nın Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın,Montero-Necip ya da Montero-Welinton ikilisini sahaya sürmeyiplanladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.