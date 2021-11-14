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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Sorun bizde özür dileriz!

Sorun bizde özür dileriz!

Beşiktaşlı futbolcular, kötü sonuçların faturasını üstlenip teknik kadroya “Kendimizi affettireceğiz” sözü verdi

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı. Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimli hoca, birebir ve toplu görüşmeler yaparken, idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor. Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Sorun tamamen bizden kaynaklı. Bu durumu düzelteceğiz. Kötü performans gösterdik, sizin istediklerinizi yerine tam olarak getiremedik, bunun için özür dileriz. Kendimizi toparlayıp iyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.

TANDEMİN İLK KURBANI VİDA
Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Siyahbeyazlılarda Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak. Hırvat stoper Vida'nın Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın, Montero-Necip ya da Montero- Welinton ikilisini sahaya sürmeyi planladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.

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Sorun bizde özür dileriz!
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