Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

65 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" oyunu oynayanlar tarafından şanslı numralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapılmak istenerek "14 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 KASIM)

Milli Piyango Online ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;