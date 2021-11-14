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Giriş Tarihi: 14.11.2021 14:13

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

Milyonların gözü TCMB Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini 200 baz puan düşüren PPK’nın Kasım ayında vereceği karar merak konusu haline geldi. Bu kapsamda “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Toplantının genel olarak ay sonuna doğru yapıldığı biliniyor. Peki, Kasım ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte tüm detaylar...

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu her ay olduğu gibi politika faiziyle ilgili kararını ay sonuna doğru düzenlenen toplantıyla verecek. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında gerçekleşen toplantıda düşüş kararı almıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? TCMB PPK Kasım faiz kararı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

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TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında?
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