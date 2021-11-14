Zevkle izledim

6-0’lık galibiyet için “Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kenardan izlemek zevkti” diyen Stefan Kuntz, uyarısını da yaptı: “Zor bir maçımız daha var. Ayaklarımız yere basmalı”
A Milli Takım'la çıktığı 3. maçında da yenilmeyen Stefan Kuntz, 6-0'lık galibiyet ve puan cetvelinde averajla 2. sıraya yükselmenin mutluluğu içindeydi. Alman hoca duygularını şöyle dile getirdi: "Oyuncularımla gururduyuyorum. Onları saha kenarındaizlemek zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Yapabileceğimiz nevarsa her şeyi yaptık. Kimi zaman biz Cebelitarık'ın arkada boşluk bırakması için geriye çekildik. Zeki kart sınırındaydı. Önemli bir Karadağ maçımız var. Zeki'yi dinlendirdik. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesindebize katkı sağlayacağını planladık.Mert golünü attı. Rıdvan asistleriniyaptı. Fena fikir değilmiş."
ŞİMDİ SAKİN OLMALIYIZ
Norveç maçını takip edip etmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sahaiçine konsantreydim. Kaptanım benimyanımda Norveç maçının takibiniyapıyordu benim de biraz aklımkaydı. Sakin olalım. Önümüzde zorbir karşılaşma var. Hazırlıklarımızıyapalım ve ayaklarımız yere bassın."
'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ' RIDVAN YILMAZ: "Hoca bana ileri çıkmamı söyledi. İki asist yaptım inşallah daha çok katkı veririm. Son maçta da elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi gururlandıracağımıza inanıyorum." HALİL DERVİŞOĞLU: "Takım olarak mutluyuz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var. İkinciyiz bu bizi motive edecek. İki gol attım ama Kerem'in ilk golü en güzeliydi." MERT MÜLDÜR: "Hocamız gol ve asist yapmaya çalışın dedi. Biz de onun dediklerini yaptık. İlk golüm için sevinçliyim. Sarı kart görmem iyi olmadı. Cezalı duruma düşmek beni üzdü." SERDAR DURSUN: "Maçtan önce hesaplıyorduk, 6-0, 7-0 olursa, son maçı da kazanırsak averaja yeter diye. Tarihi fark oldu. İnşallah salı günü de kazanacağız ve Dünya Kupası yolunda devam edeceğiz."
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Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Türkiye, Haziran 2005'ten (6-0 Kazakistan) bu yana en farklı galibiyetini aldı.