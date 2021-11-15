12 takım-3 grup-3 vize!

Play-off'ta 12 ülkenin 3 gruba ayrıldığı, tek maç üstünden oynanacak mini turnuva sonrasında 3 bilet daha verilecek
Dünya Kupası için playoff'ta bu kez farklı bir format bulunuyor. 10 grubun ikincisinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelecek iki takım ile birlikte 12 ülke, üç grubaayrılacak. Bu aşamada 6 ülke seri başı olarak play-off turuna başlarken bu ekipler saha avantajına da sahip olacak. Türkiye'ninbu aşamada seri başı olmasıson maçlarda çıkacak neredeysemucize olacak sonuçlara bağlı.Türkiye, play-off'a kalması durumunda kendi grubundaki ilk ekip ile deplasmanda oynarken sonrasında gruptaki diğer maçın galibi ile çekilecek kuraya göre belirlenecek bir sahada oynayacak. 12 ülkenin katılacağı mini turnuva sonunda 3 takım daha Katar vizesi alacak.