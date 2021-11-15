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Giriş Tarihi: 15.11.2021

12 takım-3 grup-3 vize!

MEHMET ÖZCAN

Play-off'ta 12 ülkenin 3 gruba ayrıldığı, tek maç üstünden oynanacak mini turnuva sonrasında 3 bilet daha verilecek

Dünya Kupası için playoff'ta bu kez farklı bir format bulunuyor. 10 grubun ikincisinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelecek iki takım ile birlikte 12 ülke, üç gruba ayrılacak. Bu aşamada 6 ülke seri başı olarak play-off turuna başlarken bu ekipler saha avantajına da sahip olacak. Türkiye'nin bu aşamada seri başı olması son maçlarda çıkacak neredeyse mucize olacak sonuçlara bağlı. Türkiye, play-off'a kalması durumunda kendi grubundaki ilk ekip ile deplasmanda oynarken sonrasında gruptaki diğer maçın galibi ile çekilecek kuraya göre belirlenecek bir sahada oynayacak. 12 ülkenin katılacağı mini turnuva sonunda 3 takım daha Katar vizesi alacak.

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12 takım-3 grup-3 vize!
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