Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ve son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:27

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ve son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ve son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyururken öte yandan binlerce kişi “3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan önümüzdeki yıl sonuna kadar göstergede uygulanacak bu artışın neticeye ulaşılacağını müjdelemişti. Buna göre; 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışamaların başladığı bilinirken bu yasayla beraber birçok meslek grubunun maaşlarında da artış olacak. "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?" şeklindeki sorular bu noktada gündemdeki yerini aldı. Yasanın kabul edilmesi halinde memurların hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli kaynaklara göre bir büyümeye geçilmiştir. Türk devletleri iş birliğini ifade eden örgüt kuruldu.

BAKAN BİLGİN: YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Bütün bunlar Türkiye'nin sadece Suriye, Akdeniz'de değil tüm coğrafyada barışı temsil eden ama kalkınma sürecinde büyüyen bir ülke olduğunu gösteriyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 10 büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım büyüme ekonomik bir hadisedir ancak bunun yanında sosyal bir mesele de vardır. Demokratikleşme süreciyle devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıkmasıdır.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DAKİKA HABERLERİ
BAKAN BİLGİN: OCAK AYINDA MECLİSTE

Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."

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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ve son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?
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