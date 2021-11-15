A Milli Takım’a Galatasaray damgası

3 Eylül 2015'te oynanan ve 1-1 biten Türkiye-Letonya maçında o dönem Galatasaray forması giyen Hakan Balta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 sene sonra A Milli Takım iskeletini oluşturdu ve Kerem Aktürkoğlu-Barış Alper Yılmaz- Halil Dervişoğlu üçlüsü Cebelitarık maçına 11'de çıktı, Berkan Kutlu da ikinci yarıda sahadaydı. Cebelitarık kilidini ilk 3 golde Kerem-Halil ikilisi açtı.

TERIM SAYESİNDE FLORYA SIÇRAMA TAHTASI OLDU

Fatih Terim sayesinde G.Saray'daki gençlik operasyonu başarıyla sonuç verdi. Kerem iki sene önce Erzincanspor'la 3. Lig'de mücadele ediyordu, Barış Alper geçen sezon 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyiyordu, Halil ise İngiltere'de bir alt ligdeki Brentford'da istediği şansı bulamıyordu, İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Berkan'ı da kimse tanımıyordu. Yaşları 22-23 arasında değişen dört genç oyuncu, Terim sayesinde kariyerlerinde büyük sıçrama yaptı.

SADECE TAYLAN ANTALYALI FORMA GİYMEDİ

Türkiye A Milli Takımı'na 5 oyuncu gönderen Galatasaray'da sadece Taylan Antalyalı, Cebelitarık maçında süre alamadı. Şenol Güneş döneminde aday kadroya çağrılan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram ve Emre Kılınç gibi yerliler, Galatasaray'da gösterecekleri performansla Kuntz'un gözüne girmeye çalışacaklar.