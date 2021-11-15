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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:38

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm tamamı hemen izle ekranı

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm tamamı hemen izle ekranı

Sultan Alparslan’ın fetihlerini ve zaferlerini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu izleyiciyle TRT1’de buluşuyor. En son 2.bölümüyle ekrana gelen yapımda Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır. Diziyi canlı olarak takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Alparslan Büyük Selçuklu 2.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle seçeneği ve TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu 2 bölüm tamamı hemen izle ekranı!

Alparslan Büyük Selçuklu 2.bölüm TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un rol aldığı dizide bu hafta ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelmesi damga vuruyor. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açılacak. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full kesintisiz izle TRT1'de!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 2.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm tamamı hemen izle ekranı
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