Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 23:22

AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?

Açık Lise eğitimi alan öğrenciler AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aralık ayındaki dönem sonu sınavlarına kısa süre kala açık lise sınavlarının online mı, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Açık öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladılar. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya dair bilgiler…

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunmuştu. Açık lise sınavları, Aralık ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek. Sınavların online yani uzaktan olacağı duyurulurken bu kapsamda ise tarihlerin de yaklaşmasıyla araştırmalar bu yönde hız kazandı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

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AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?
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