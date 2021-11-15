Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunmuştu. Açık lise sınavları, Aralık ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek. Sınavların online yani uzaktan olacağı duyurulurken bu kapsamda ise tarihlerin de yaklaşmasıyla araştırmalar bu yönde hız kazandı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman?