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Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:29 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:29

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları için kritik günlere girildi!

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları için kritik günlere girildi!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanması ile birlikte, sınava katılım gösteren adaylar AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Aynı zamanda; ara sınavların ardından final sınavları ise 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sonuçları son bilgiler.

AUZEF sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi. Söz konusu sınava katılan adayların gündeminde AUZEF sonuçları yer alırken gözler kurum tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İÜ AUZEF sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları için kritik günlere girildi!
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